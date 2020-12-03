Москва, , 11:27 — REGNUM Принятие закона о физлицах-иноагентах и незарегистрированных общественных объединениях особенно актуально на фоне выборов в Госдуму в 2021 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря, об этом заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«В следующем году нас ждет большая федеральная кампания, и работа уже ведется», — сказал Малькевич в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности.

По его мнению, «особенно опасно то, что появляются и раскручиваются лидеры общественного мнения среди молодежи».

Эксперт обратил внимание на то, что используются схемы с анонимными пожертвованиями — донаты или Яндекс-кошельки, а также криптовалюту.

«Мы не можем понять, кто жертвует, какие суммы, но публика сообщает о намерении заниматься политической деятельностью и заявляет о планах по приходу к власти», — отметил Малькевич.

Он также настаивает на введении маркировки для СМИ-иноагентах.

«Чтобы маркировка была на каждом материале этих СМИ», — уточнил он.

Эксперт обратил внимание на то, что на Западе действует цензура в отношении контента российских СМИ, а законопроект предполагает маркировку материалов иностранных СМИ.

Кроме того, Малькевич обратил внимание на ситуацию в Белоруссии и предостерег от подобного развития ситуации в России.