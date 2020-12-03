Москва, , 11:28 — REGNUM Свои поздравления российским юристам по поводу их профессионального праздника направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст поздравительной телеграммы 3 декабря обнародован на сайте правительства.

«Благодаря вашей деятельности разрабатываются и принимаются важные законопроекты, которые направлены на развитие экономики и социальной сферы, устраняются избыточные административные барьеры для инвесторов, улучшается деловая активность», — говорится в поздравлении.

Также глава российского правительства указал, что российские юристы выполняют свою работу на самом высоком профессиональном уровне и прикладывают к этому все свои знания и опыт, главными же принципами, по мнению главы правительства, для работников данной сферы остаются честность, беспристрастность и справедливость.

Кроме того, как указал Мишустин, в современных условиях перед юридическим сообществом РФ стоят новые задачи, в которые входят создание правовых условий для повышения открытости государственных органов, а также подготовка качественных, системных и понятных всем жителям страны нормативных правовых актов.

При этом глава российского правительства подчеркнул необходимость повышения правовой культуры граждан и подготовки высококвалифицированных специалистов для юридической отрасли.

«И я искренне поздравляю с Днем юриста всех, кто посвятил себя служению Фемиде, кто стоит на страже верховенства права, защищает честь и достоинство людей, обеспечивает законные интересы бизнеса», — отметил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил поздравления российским юристам в связи с их профессиональным праздником.