Каир, , 11:26 — REGNUM Правозащитники из организации Amnesty International осудили резкий рост применения смертной казни в Египте, обвинив правительство в «ужасающем разгуле казней». Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на доклад Amnesty International.

В докладе говорится, что в Египте казнили по меньшей мере 57 человек только в октябре и ноябре — почти вдвое больше, чем было зафиксировано за весь 2019 год.

По меньшей мере 15 из этих казней были связаны с политическим насилием, а иногда смертный приговор выносили и после «глубоко несправедливых» массовых судебных процессов, сообщили правозащитники.

В организации заявили, что реальное число казней, скорее всего, будет намного выше, поскольку египетские власти не публикуют статистику казней.

За тот же период времени в проправительственных СМИ появилось еще более 30 сообщений о казнях, но исследователи Amnesty International не смогли самостоятельно проверить эти сообщения.