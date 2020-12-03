Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Как правило, «Шведские демократы» являются мастерами в использовании недовольства общества в свою пользу. Но на этот раз они потерпели неудачу. Пандемия коронавируса не привела к росту электоральной поддержки партии Джимми Окессона, так как, согласно последнему опросу, партия «топчется на месте». Об этом в своей авторской статье написала журналистка Aftonbladet Лена Меллин.

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На парламентских выборах осенью 2018 года за «Шведских демократов проголосовали» 17,5% избирателей. Теперь, по данным ноябрьского опроса Статистического управления Швеции, за партию согласились бы проголосовать 17,6% респондентов, то есть рост поддержки практически нивелируется статистической погрешностью.

«Шведские демократы» умеют играть на недовольстве масс, подчеркивает Меллин. По его словам, это то, что всегда им помогало — будь то недовольство миграционной политикой, возросший уровень преступности, рост числа совершаемых убийств или разгул преступности. Однако темой коронавируса, который уже унес жизни более 6000 граждан Швеции и который, как ожидается, сократит среднюю продолжительность жизни в Швеции на срок до шести месяцев, в своих политических целях им воспользоваться не удалось, отметил он.

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