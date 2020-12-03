Душанбе, , 11:06 — REGNUM В Душанбе началось строительство восьмиполосного шоссе, которое свяжет столицу Таджикистана с пригородом Чортут, сообщили в пресс-службе посольства Индии в республике.

Средства на строительство шоссе выделило правительство Индии. Объем безвозмездной помощи составил $20 млн. Договоренность о реализации проекта была достигнута в октябре 2018 года.

Отметим, по итогам января—октября 2020 года Индия предоставила Таджикистану безвозмездную помощь в размере $3,2 млн. За отчетный период взаимный товарооборот составил $26 млн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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