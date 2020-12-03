Москва, , 10:59 — REGNUM Тут важно сказать, что встречи по формуле Арриа — это неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности для частного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Это встречи с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить.

Если бы страны-отказники реально хотели разрешения конфликта на Донбассе, то они бы приветствовали выступление представителей ЛДНР.

Тем более что представители ЛДНР регулярно выступают в рамках Минского процесса переговоров, который был одобрен ООН.

А так еще раз было продемонстрировано отсутствие реального желания установить мир на Донбассе», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Великобритания и Эстония воздержались от участия в неформальной встрече Совбеза ООН, посвящённой исполнению Минских договоренностей, в связи с недоверием к изложению сути конфликта на востоке Украины.

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