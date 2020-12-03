Москва, 3 декабря 2020, 10:59 — REGNUM Тут важно сказать, что встречи по формуле Арриа — это неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности для частного обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, США, Великобритания и Эстония воздержались от участия в неформальной встрече Совбеза ООН, посвящённой исполнению Минских договоренностей, в связи с недоверием к изложению сути конфликта на востоке Украины.
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