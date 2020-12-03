Джакарта, , 10:57 — REGNUM Индонезия снова призвала Малайзию немедленно завершить переговоры по меморандуму о взаимопонимании о размещении и защите индонезийских рабочих-мигрантов, сообщает CNN Indonesia.

Издание отмечает, что заявление МИД Индонезии было сделано после того, как индонезийский гражданин подвергся пыткам в Малайзии.

По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, инцидент стал предупреждением для правительств двух стран относительно срочности создания безопасного миграционного коридора для индонезийских работников.

«Индонезия призывает к немедленному завершению переговоров по меморандуму о взаимопонимании для обеспечения полной защиты индонезийских рабочих-мигрантов в Малайзии», — заявила Ретно Марсуди.

Напомним, Индонезия и Малайзия подписали меморандум о взаимопонимании по защите индонезийских рабочих-мигрантов. Однако договор истек в 2016 году.