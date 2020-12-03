Москва, , 10:56 — REGNUM Директива о досрочном прекращении полномочий Анатолия Чубайса на посту председателя правления «Роснано» и избрании на этот пост Сергея Куликова утверждена российским правительством. Об этом сообщает 3 декабря пресс-служба правительства.

Директива предписывает голосовать за прекращение полномочий Чубайса и рекомендует поддержать проект решения об избрании главой правления управляющей компании «Роснано» первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Предполагаемый срок его полномочий — пять лет.

Документ, адресованный представителям государства в совете директоров компании, подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Государство владеет полным пакетом акций «Роснано».

Как сообщало ИА REGNUM, Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий», позднее преобразованную в «Роснано», с 2008 года.

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