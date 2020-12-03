Пекин, , 10:49 — REGNUM Новая российская межконтинентальная баллистическая ракеты «Сармат» является лучшей в мире. Такое мнение 3 декабря высказал пользователь китайского ресурса WeChat, высоко оценивший характеристики данной ракеты.

По словам пользователя, российская ракета имеет дальность полета свыше 18 тыс. км, в результате чего она способна охватить большую часть планеты.

«Запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город», — подчеркнул он.

Также пользователь указал, что создание «Сармата», по его мнению, является «очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады» и добавил, что уровень развития российского гиперзвукового оружия, говорит о том, что РФ опередила другие страны в данном виде вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россия и США ещё могут продлить, для этого остаётся время.