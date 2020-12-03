Стокгольм, , 10:48 — REGNUM Комитет поддержки средств массовой информации (СМИ) при Шведском управлении печати, теле‑ и радиовещания принял решение о выделении почти 2,5 миллиона шведских крон (€243 000) в качестве редакционной поддержки со стороны государства трем «альтернативным» СМИ. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Больше всего денег получит бывший депутат Риксдага от «Шведских демократов» Кент Экерот, владеющий консервативным новостным сайтом Samhällsnytt. Власти окажут помощь редакции на сумму 1,2 миллиона крон (€116 000).

Новостной сайт Exakt24, принадлежащей газеты Vavra Suk Nya Tider, также получит гранты от властей на сумму 920 000 крон (€89 000).

На поддержку YouTube-канала предпринимателя Микаэля Вилльгерта Swebbtv профильное ведомство выделило 350 000 крон (€34 000).