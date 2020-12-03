Варшава, , 10:33 — REGNUM 3 декабря в польской столице состоится встреча директоров Институтов национальной памяти Польши и Украины — Ярослава Шарека и Антона Дробовича. Об этом передает Polskie Radio 24.

Главной темой переговоров будет поиск останков польских жертв Второй мировой войны, находящихся на территории Украины. Речь идет как о погибших во время боев с нацистами, а также о жертвах украинских националистов на Волыни.

В октябре Польский институт национальной памяти представил свою позицию по польско-украинскому сотрудничеству в сфере эксгумации, захоронения и памяти жертв войны и геноцида. В институте сообщили, что его работа на Украине, особенно в местах, где отряды ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали поляков, по-прежнему блокируется Киевом.

В 2019 году Институт национальной памяти Польши подал заявку на возможность проведения геологоразведочных работ в тринадцати местах на западе Украины, но украинская сторона согласилась действовать только в двух. Работе в остальных 11 местах, где должны находиться останки польских жертв ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Киев препятствует.

Осенью вопрос об эксгумации, захоронении и памяти польских жертв войны и геноцида поднимали президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский. В декларации, принятой ими в октябре в Киеве, они подчеркнули необходимость обеспечения возможности поиска и эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века.