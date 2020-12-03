Степанакерт, , 10:35 — REGNUM Расширение присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе было бы положительным шагом. Об этом 3 декабря заявил советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

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«С военной точки зрения, конечно, было бы лучше, чтобы миротворцев было больше. Но у этого вопроса есть и политическое измерение. То есть, даже если здесь будет присутствовать хотя бы один российский миротворец, это уже будет являться знаком присутствия России», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Бабаян добавил, что в результате присутствия российских миротворческих сил в регионе любое нарушение прекращения режима огня будет иметь политические последствия.

Кроме того, по словам советника президента НКР, в какой мере нынешнего присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет достаточно, покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители миротворческих сил России за прошедшие 24 часа нашли и обезвредили около 100 взрывоопасных предметов в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте.

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