Москва, , 10:25 — REGNUM В Госдуме рассчитывают до конца года принять закон о запрете продажи химических веществ, применяемых для изменения психического состояния, включая закись азота.

«Дорабатываем нашу инициативу по запрету пропаганды и продажи закиси азота («веселящего газа») для употребления не по назначению с учетом позиции правительства. Замечаний не так много, и мы рассчитываем, что сможем ее принять до конца года», — отметила депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») в Facebook.

Законом создаётся механизм противодействия иным одурманивающим веществам, которые появляются почти каждый день. Теперь все химические вещества, применяемые для изменения психического состояния организма, будут блокироваться, как и закись азота, отметила парламентарий.

Поправки предполагают уголовную ответственность за продажу таких веществ для использования не по назначению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект был направлен авторам на доработку.