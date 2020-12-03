Москва, , 10:06 — REGNUM Специалисты Минобороны РФ оказывают Росгвардии помощь в формировании в её структуре органов военно-политического управления, сообщил 3 декабря начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Конечно, мы помогаем в этом вопросе. Оказываем методическую и практическую помощь», — цитирует его ТАСС.

По его словам, специалисты оборонного ведомства передали Росгвардии документы и методологические материалы, связанные с созданием военно-политического управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин призвал организовать в Росгвардии военно-политическую работу. Глава этого ведомства Виктор Золотов заявил, что планирует создать в своей структуре институт военных политруков.

Читайте также: Статус руководителей Росгвардии в 20 регионах РФ повысят до генеральского