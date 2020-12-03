Тбилиси, , 10:09 — REGNUM Главы МИД стран-участниц НАТО единогласно утвердили обновленный пакет НАТО — Грузия, который предусматривает существенное развитие отношений сторон. Об этом, как передает грузинское «Общественное телевидение», сообщил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Министериал единогласно утвердил существенный пакет НАТО — Грузии, который в значительной степени усилит нашу обороноспособность, нашу устойчивость и еще больше приблизит нас к членству», — сказал Залкалиани.

Он добавил, что в ходе прошедшей встречи «союзники» Грузии получили сведения об обстановке в регионе «из первых рук».

Напомним, в Брюсселе провели двухдневную встречу министров иностранных дел НАТО в режиме видеоконференции. На ней также обсуждалась ситуация в районе Черного моря с представителями Грузии и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Грузинской мечте» прогнозируют более «тесные отношения» с НАТО