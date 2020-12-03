Казань, , 10:00 — REGNUM В декабре пройдет в новой расширенном формате большая пресс-конференция главы Татарии Рустама Минниханова. Об этом заявила руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

«О дате проведения сообщим дополнительно. Сейчас работаем по формату, географии и локации», — уточнила она.

Участников становится гораздо больше, поэтому в этом году глава республики будет общаться как очно, так и онлайн. Точная дата пресс-конференции пока не определена, но мероприятие точно пройдет во второй половине декабря, отметила Галимова.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе прямой линии, которая состоится 12 декабря. Она будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов. Также поучаствовать и задать свой вопрос во время прямой линии можно через аккаунты главы региона и правительства в соцсетях.

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