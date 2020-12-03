Сеул, , 09:56 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает падать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 30 ноября по 2 декабря среди 1508 человек старше 18 лет, одобряют деятельность президента 37,4% опрошенных, что на 6,4% меньше по сравнению с опросом, проведенном на прошлой неделе.

Известно, что это первый случай после инаугурации Мун Чжэ Ина, когда уровень поддержки упал ниже 40%.

Уровень неодобрения политики главы государства, напротив, вырос на 5,1%, до 57,3%. От ответа воздержались 5,4% респондентов.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» упал на 5,2%, до 28,9%, а оппозиционной партии Сила народа, напротив, вырос на 3,3%, до 31,2%.

Между тем, уровень поддержки Открытой демократической партии составил 6%, партии Справедливости — 5,5%, Народной партии — 6,7%.