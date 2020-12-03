Анкара, , 09:48 — REGNUM Инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма — «Крымской платформы» — приветствуется Турцией. Об этом 3 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре со своим коллегой с Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы приветствуем инициативу (по созданию) «Крымской платформы», — написал глава турецкого внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Twitter.

Также он отметил, что Турция и Украина продолжат укрепление своих отношений и в первую очередь — в сферах военного сотрудничества и оборонной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве заявили о создании формата «Крымская платформа», предназначенного для того, чтобы координировать международные усилия по «возвращению» Крыма в состав Украины и защите прав жителей полуострова, которые, как заявляют украинские власти, подвергаются преследованиям.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.