Абуджа, , 09:49 — REGNUM Члены парламента Нигерии вызвали президента страны Мухаммаду Бухари для комментариев в связи с недавним убийством по меньшей мере 43 фермеров в северо-восточном штате Борно. Об этом сообщает BBC Swahili.

Законодатели заявили, что данный вопрос имеет «неотложное национальное значение».

Большинство убитых в результате субботнего нападения, ответственность за которое взяла исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были рисоводами в Забармари, общине в районе местного самоуправления Хере.

По имеющимся данным, еще более десятка человек числятся пропавшими без вести.

В Организации Объединенных Наций отозвали первоначальную оценку числа жертв в 110 человек, заявив, что эта цифра еще не подтверждена.