Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Дочь действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Иванка намерена начать собственную политическую карьеру после ухода отца с поста главы Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Иванка может выдвинуться на какую-либо политическую должность или укреплять влияние в республиканских кругах.

Также сообщается, что Иванка уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента.

«Я думаю, что она хотела бы быть первой женщиной-президентом… Не думаю, что она когда-либо интересовалась модой», — отметила бывший креативный директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что во время предвыборной кампании в 2016 году он якобы обсуждал со своими советниками возможность выдвижения на пост вице-президента его дочери Иванки.

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