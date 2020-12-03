Токио, , 09:39 — REGNUM Экс-глава японского правительства Синдзо Абэ не знает о том, что прокуратура Токио собирается вызвать его в добровольном порядке для допроса по делу о возможном нарушении законодательства о выборах в ходе организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом 3 декабря сообщает агентство Kyodo.

«Нет, я об этом не слышал», — заявил бывший премьер-министр Японии в ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, указывается, что прокуратурой уже направлена повестка экс-главе правительства страны и отмечается, что прокуратура возбудила дело против одного из бывших секретарей Абэ, которого подозревают в организации схемы подкупа избирателей.

Отметим, в Японии набирает обороты скандал по поводу ежегодных торжественных приемов, которые проводит правительство страны для любования сакурой, на который в минувшем году было приглашено множество сторонников правящей в Японии ЛДП. При этом обычно на такие мероприятия приглашаются главы посольств других стран в Японии, а также выдающиеся люди из сферы искусства, культуры, спорта, науки и журналистики.