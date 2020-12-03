Джакарта, , 09:26 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его тяжелая работа по преодолению пандемии начинает приносить плоды, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Тяжелая работа начинает приносить результаты. Мы увидели положительные сигналы», — заявил глава государства на ежегодном заседании Банка Индонезии 3 декабря 2020 года.

«Сообщения, которые я получаю сегодня, показывают, что число активных случаев коронавируса в Индонезии ниже мирового уровня», — продолжил президент.

По его словам, в настоящее время уровень активных случаев коронавируса в Индонезии составляет 12,72%. Этот показатель намного ниже, чем в среднем по миру (28,04%).

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по защите рабочих-мигрантов Индонезии заявили, что у 85 индонезийских рабочих на Тайване обнаружили коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: На Тайване коронавирус обнаружили у индонезийских рабочих-мигрантов