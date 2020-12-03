Симферополь, , 09:15 — REGNUM Власти Турции не признают российский статус Крыма, поскольку заинтересованы в том, чтобы полуостров оказался в «разваливающейся Украине». Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, иллюзорность этих расчетов доказана историей — «именно они приводили османских лидеров к краху». Мурадов напомнил «древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Анкара поддерживает инициативу Киева по «крымской платформе».

Напомним, после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года, в Крыму прошёл референдум, в ходе которого жители полуострова подавляющим большинством голосов поддержали идею воссоединения Крыма с РФ. В свою очередь, Киев начал карательную операцию против населения Донбасса, не признавшего итоги госпереворота. С тех пор на Украине идёт гражданская война.

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