Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россия и США ещё могут продлить, для этого остаётся время. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил 2 декабря на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«У нас есть время. У нас это [продление] может получиться довольно быстро», — сказал Антонов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что готов приехать ради продолжения переговоров о продлении, если ему позвонят из Госдепартамента или Белого дома. В Москве, по словам дипломата, вопросами контроля над вооружениями занимается «замечательная команда».

Россия остаётся в тесном контакте по СНВ-3 с уходящей американской администрацией, а именно — со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, указал Антонов. Он выразил надежду на продолжение диалога.

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