Токио, , 08:54 — REGNUM Прокуратура Токио вызвала бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на допрос по делу о возможном нарушении выборного законодательства. Об этом 3 декабря сообщает агентство Kyodo.

Повестка была направлена Абэ в связи с развитием скандала из-за ежегодных торжественных приёмов, проводимых правительством с целью любования сакурой. Дело было возбуждено прокуратурой в отношении одного из секретарей экс-премьера по подозрению в подкупе избирателей при организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в 2018 году — занижении в два раза платы за участие. В 2019 году на приём также было приглашено большое число сторонников ЛДП.

Напомним, что по принятой с 1952 года традиции на торжественные приёмы любования сакурой приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств, выдающихся людей из мира науки, искусства, культуры, спорта и журналистики. Для оплаты банкетов и приёмов в фешенебельных токийских гостиницах за пять лет было потрачено более 20 млн иен (свыше $191 тысяч).

Журналисты Kyodo отмечают, что скандальная история может заставить Абэ на некоторое время отстраниться от участия в политической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о желании продолжить политическую деятельность и после своей вынужденной отставки по состоянию здоровья.

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