Джакарта, , 08:40 — REGNUM В агентстве по защите рабочих-мигрантов Индонезии заявили, что у 85 индонезийских рабочих на Тайване обнаружили коронавирус, сообщает Kompas.

«Для нас наличие 85 случаев заражения коронавирусом на Тайване является очень серьезной проблемой», — заявил глава агентства по защите рабочих-мигрантов Индонезии Бенни Рамдани.

Ранее власти Тайваня время приостановили размещение индонезийских рабочих-мигрантов в стране. Запрет будет действовать две недели, с 4 по 17 декабря 2020 года. Власти обещали дополнительно проинформировать о своих действиях в этом вопросе после 17 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо признал, что уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии уровень смертности от коронавируса превысил среднемировой

Читайте развитие сюжета: Глава Индонезии оценил результаты тяжелой работы по борьбе с пандемией