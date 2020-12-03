Симферополь, , 08:23 — REGNUM Россия действует в Крыму и регионе Чёрного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что РФ «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму».

«Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там», — цитирует его РИА Новости.

Действия со стороны России предпринимаются исключительно в ответ на агрессивную политику альянса, резюмировал Цеков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран военного блока заявил, что «Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и всё активнее развертывает силы в регионе Чёрного моря».

Читайте подробнее: Генсек НАТО заявил о наращивании Россией военной мощи в Крыму