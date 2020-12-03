Джакарта, , 08:08 — REGNUM Посольство Ирана в Джакарте решительно осудило недавнее убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Факризаде, сообщает CNN Indonesia.

Посольство Ирана охарактеризовало инцидент как «акт трусости и государственного терроризма».

Посольство призывает международное сообщество, правозащитников и независимые средства массовой информации осудить такие действия и принять необходимые меры против преступников.

«Убийство Мохсена Факризаде было совершено с несколькими целями, такими как воспрепятствование дипломатическим подходам и диалогу для разрешения разногласий на региональном и международном уровнях, а также лишение Ирана законных и разумных прав на использование мирных ядерных технологий, как это предусмотрено международными правилами», — говорится в заявлении посольства Ирана в Джакарте.

В посольстве также отметили большую роль Мохсена Факризаде в различных иранских научно-технических проектах. Одним из них является разработка первого набора для выявления COVID-19 в Иране.

Напомним, инцидент произошел утром 27 ноября 2020 года. Ученый на автомобиле выехал из города Ростамкола в сторону населенного пункта Абсард. Когда ученый вышел из машины по нему открыли огонь. Мохсен Факризад скончался в больнице.