Оренбург, , 08:06 — REGNUM В Оренбургской области осенняя призывная кампания проходит в штатном режиме, без нарушений и сбоя, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Кулагин отметил, что полное соблюдение противоэпидемических ограничений позволяет эффективно решать задачи по организации и проведению осеннего призыва граждан на военную службу.

В рамках осеннего призыва (до 20 декабря) из Оренбуржья на службу в армию должны отправить 1 849 новобранцев. На 2 декабря призвано 1 253 молодых человека.