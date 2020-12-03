Пермь, , 07:58 — REGNUM В Перми суд отказал бывшему председателю гордумы Юрию Уткину в удовлетворении требований об отмене решения депутатов, согласно которому спикер отправлен в отставку. Информация об этом опубликована на сайте Ленинского райсуда города.

Напомним, 27 октября гордума вынесла решение о досрочном прекращении полномочий председателя депутатского корпуса. Между тем, Уткин посчитал, что решение принято с нарушениями и обратился в судебную инстанцию.

По данным издания «Коммерсантъ», экс-спикер отметил, что потерял в зарплате. По мнению Уткина, он мог сложить полномочия досрочно только по решению суда или собственному желанию.

В свою очередь, в гордуме заявили, что Юрий Уткин отказывался подписывать решение об отставке, которое принято подавляющим большинством депутатов. Затянувшийся процесс мог заблокировать работу думы, поэтому первый вице-спикер Дмитрий Малютин был вынужден завизировать документ.

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