Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Отказаться от любых поездок на Рождество призвал граждан США директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний — главный американский инфекционист Энтони Фаучи. Об этом он заявил 2 декабря в интервью телекомпании ABC.

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"Моё нынешнее обращение будет схоже с тем, о чём мы просили в преддверии Дня благодарения. Откажитесь от поездок, насколько это возможно», — сказал Фаучи.

По его мнению, американцам также следует избегать праздничных вечеринок с большим количеством гостей, а лучше вообще отметить Рождество в узком кругу ближайших родственников. Поскольку приглашение в гости друзей и знакомых «поставит их в опасное положение», как и отказ от ношения защитной маски и соблюдения социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что появление вакцины от коронавируса не отменит необходимости ношения защитных масок.

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