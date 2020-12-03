Нью-Йорк, США, , 06:46 — REGNUM Более тысячи китайских ученых покинули Соединённые Штаты после обвинений из Вашингтона в краже американских технологий, сообщает 2 декабря агентство Reuters со ссылкой на помощника министра юстиции США Джона Демерса.

По его словам, учёным пришлось покинуть США после возбуждения ряда уголовных дел по обвинению в промышленном и технологическом шпионаже. Источник в американском министерстве юстиции, в свою очередь, объяснил, что исследователей заподозрили в связях с Народно-освободительной армией Китая.

Напомним, весной 2020 года президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, ограничивающее въезд в страну учёных из Китая. По его словам, такая мера потребовалась для защиты жизненно важных исследований в американских университетах.

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