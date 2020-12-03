Новосибирск, , 06:37 — REGNUM Грязь на дорогах и тротуарах Новосибирска связана с погодными условиями. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Загрязнённость связана с погодными условиями и количеством снега. Мы высыпаем реагенты, но не убираем их. Обычно это делается вместе со снегом. Поэтому грязь больше связана с погодой», — рассказал Локоть, отвечая на вопросы во время прямого эфира редакции «НГС Новости» в Instagram.

По словам мэра, выпало слишком мало снега, чтобы техника могла убрать реагенты с грязью.