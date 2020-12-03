Тегеран, , 09:36 — REGNUM 2 декабря УВКБ ООН (орган по делам беженцев) высоко оценило решение Ирана предоставить гражданство детям, рожденным от иранских матерей и неиранских отцов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

УВКБ ООН приветствовало новый закон иранского правительства после предоставления властями страны документов, удостоверяющих личность гражданина Ирана, детям, чьи заявления о предоставлении гражданства были приняты.

По данным правительства Ирана, почти 75 000 детей, которым грозит стать лицами без гражданства, имеют право на получение иранского гражданства в соответствии с новым законом «О гражданстве», принятым в 2019 году.

Орган ООН также заявил, что во время пандемии УВКБ продолжало предоставлять бесплатные дистанционные юридические консультации и помощь родителям детей, чьи матери являются гражданками Ирана, а отцы — иностранцами, с целью помочь им в процессе подачи заявления на гражданство.

Согласно сообщению УВКБ ООН, правительство Ирана предпринимает шаги по предотвращению и сокращению случаев отсутствия гражданства в стране.