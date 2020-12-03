Тегеран, , 09:47 — REGNUM 2 декабря посол Ирана в Омане Али Наджафи заявил, что его страна протянула руку дружбы государствам региона, отметив, что подход Исламской Республики основан на конструктивном сотрудничестве, а также на мире и безопасности в Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Наджафи сделал это замечание на встрече с заместителем премьер-министра Омана Шахабом Бен Тариком Аль-Саидом, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления двусторонних отношений в области обороны. Далее он отметил, что обе страны обладают высоким потенциалом в этой сфере.

Оманский чиновник, со своей стороны, назвал историческими и давними связи между двумя народами и правительствами. Шахаб бин Тарик аль-Саид отметил, что сотрудничество обеих сторон пойдет на пользу региону. Он выразил надежду, что оба государства будут и впредь расширять взаимодействие во всех областях, представляющих взаимный интерес.