Тегеран, , 09:56 — REGNUM 2 декабря президент Ирана Хасан Рухани отметил позицию Ирана в ядерной области и высоко оценил положение страны в сфере ядерных исследований и разработок. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал эти замечания во время утреннего заседания кабинета министров. Говоря о ядерных достижениях Ирана, он подчеркнул, что ядерный потенциал в последние годы набирает новые обороты, отметив, что на сегодняшний день страна пользуется цепочкой центрифуг IR6.

В качестве других примеров новых возможностей иранских экспертов он также упомянул открытие нефтехимических проектов, а также завершение второй фазы в Бушере.

«Правительство сосредоточилось на укреплении оборонных позиций страны таким образом, что теперь ее военная мощь в области военно-морской, подводной, фрегатной, воздушной, истребительной, ракетной и противовоздушной обороны значительно усилилась», — отметил иранский президент.

В другом месте своего выступления Рухани указал на цель противников страны нанести ущерб экономике Ирана, заявив при этом, что промышленный сектор вырос на 6,4%, а производственный — на 8,9%, несмотря на санкции и распространение коронавирусной инфекции.