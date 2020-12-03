Тегеран, , 09:59 — REGNUM 2 декабря вице-президент Ирана по правовым и парламентским вопросам Хосейн-Али Амири представил в парламент (меджлис) законопроект о бюджете на следующий финансовый год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вице-президент по правовым и парламентским вопросам представил в парламент предложенный администрацией Роухани законопроект о бюджете на следующий иранский финансовый год (который начнется в марте 2020 года).

В прошлом году законопроект вносился на рассмотрение президентом Хасаном Рухани, но в этом году он не присутствовал на заседании парламента из-за угрозы, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

Законопроект о бюджете на следующий год ставит акцент на инфраструктурные реформы, систему здравоохранения, создание рабочих мест, ненефтяной экспорт и укрепление благосостояния населения.

Согласно закону, каждому депутату парламента предоставляется копия бюджетного законопроекта после его представления в меджлис. Парламентариям отводится 10 дней, чтобы внести предложения по законопроекту в различные профильные комиссии меджлиса. Профильным комиссиям поручено в течение 15 дней представить парламенту соответствующие доклады.