Тегеран, , 10:17 — REGNUM 2 декабря новый посол Ирана в Грузии Акбар Касеми и президент Грузии Саломе Зурабишвили призвали к дальнейшему укреплению взаимных отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Касеми сделал это замечание, вручая свои верительные грамоты президенту Грузии. Он выразил надежду, что в области двустороннего сотрудничества откроется новая глава двусторонних отношений.

Президент Грузии, в свою очередь, выразила надежду, что в ближайшие годы обе страны станут свидетелями дальнейших достижений в результате конструктивного сотрудничества.

Ранее Касеми вручил копию своих верительных грамот министру иностранных дел Грузии. В ходе двусторонней встречи глава МИД высоко оценил отношения между Ираном и Грузией и поздравил Акбара Гасеми с назначением на должность посла Исламской Республики Иран. Он выразил надежду, что ирано-грузинские отношения будут и впредь развиваться в позитивном ключе.

В свою очередь, новоназначенный посол Ирана в Грузии Акбар Гасеми рассказал о трехдесятилетней истории отношений между двумя странами и призвал Тбилиси принять новый подход для дальнейшего развития двусторонних связей, основанных на общих интересах.