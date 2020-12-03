Бердск, Новосибирская область, , 05:29 — REGNUM Глава Бердска Евгений Шестернин согласовал своё участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра на следующий срок с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«На встрече Евгений Анатольевич доложил о результатах развития города с 2016 по 2020 годы и согласовал свое участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Бердска на следующий срок. Андрей Травников поддержал Евгения Шестернина», — уточнили в мэрии.

Теперь Шестернин подаст документы в конкурсную комиссию и пройдёт необходимые процедуры.

Конкурс по выборам мэра Бердска запланирован на 25 декабря.

Отметим, что согласно Уставу Бердска, полномочия главы города прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.