Брюссель, , 05:26 — REGNUM Россия усиливает своё военное присутствие в Крыму, и потому Североатлантический альянс (НАТО) предпринимает аналогичные встречные шаги, заявил 2 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам второго дня заседаний глав МИД стран военного блока.

«Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в регионе Черного моря. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе», — сказал он.

Столтенберг заявил, что на встрече с министрами были согласованы действия, которые позволят НАТО укрепить диалог с Грузией и Украиной.

Напомним, руководство военного блока избегает прямых обещаний членства Украины в НАТО и одновременно проводит в этой стране необходимые эксперименты. В начале октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужен чёткий план по присоединению к альянсу. В ответ на это киевские власти получили указание проводить реформы и обещание, что план рано или поздно будет представлен.

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