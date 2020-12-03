Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Несколько человек намерен помиловать глава Белого дома Дональд Трамп до передачи президентской власти, передает телеканал CNN со ссылкой на свой источник.

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По его сведениям, президент может помиловать свою дочь Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которые являются его советниками. При этом речь идет о возможных будущих обвинениях в их адрес.

Журналисты отмечают, что такой шаг Трампа заблокирует судебное преследование его окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря издание The New York Times распространило информацию о том, что Дональд Трамп подпишет указ о помиловании Джареда Кушнера, а также своих детей и личного адвоката Рудольфа Джулиани.

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