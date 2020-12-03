Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Новый судебный иск в связи с возможными махинациями в ходе голосования на выборах в американском штате Невада подадут сотрудники штаба действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил один из адвокатов главы Белого дома Джесс Бинналл в эфире телеканала Fox Business.

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По его словам, речь идет о более 40 тыс. случаев подлога в регионе из-за того, что некоторые люди проголосовали два раза. При этом другие избиратели, которые были отмечены как проголосовавшие по почте, на самом деле не получали бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что в штате Невада вскоре должны состояться слушания, в ходе которых свидетели расскажут о нарушениях на выборах в регионе.

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