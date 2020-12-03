Новосибирск, , 04:11 — REGNUM Много сотрудников мэрии Новосибирска переболело COVID-19. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

«Много переболело. Но по мэрии чувствую, что этот пик мы прошли, — сказал градоначальник, отвечая на вопросы читателей «НГС Новостей» во время прямого эфира в Instagram. — Да, мы вышли на плато по докладу Роспотребнадзора. Заслушали его. Заболеваемость не растёт. Я не могу делать выводы о достоверности статистики. У меня нет полномочий. Это второе плато, второй волны».

При этом Анатолий Локоть уверил, что сам он COVID-19 не болел.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 2 декабря в Новосибирской области выявлено 23 046 случаев заражения коронавирусом, 182 случая за сутки.