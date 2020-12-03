Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Официальные поздравления кандидату, победившему на президентских выборах в США, будут направлены Кремлём после завершения всех необходимых процедур и объявления официальных итогов голосования, заявил 2 декабря российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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В ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, российского посла спросили, когда президент России Владимир Путин поздравит избранного президента, кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с победой на выборах.

«Во-первых, я не работаю в Кремле, я не нахожусь в тесном контакте с Путиным. Безусловно, мне известна позиция Российской Федерации по этому вопросу, — объяснил он. — Мы считаем, что американцы сами решают, кто будет управлять этой страной. Мы признаем любой выбор, сделанный вашим народом».

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Антонов добавил, что для соблюдения протокола в США должны завершиться некоторые юридические процедуры и объявлены официальные результаты голосования. После этого Кремль будет действовать в соответствии с протоколом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин готов работать с любым избранным президентом США.

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