Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Из США в Россию 2 декабря вылетел депортационный спецрейс с 23 гражданами России на борту. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне.

«2 декабря из международного аэропорта города Гаррисберг штата Пенсильвания в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 российскими гражданами на борту. Все они содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Напомним, что 30 ноября сотрудники российского посольства посетили расположенный в городе Йорке (штат Пенсильвания) иммиграционный центр, где встретились с российскими гражданами, подлежащими депортации в Россию, и вручили им свидетельства на возвращение.

По словам дипломатов, организация возвращения граждан России на родину стала возможной «благодаря тесному сотрудничеству с Иммиграционной и таможенной службой США».

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в США приняло участие в организации вылета на родину граждан России, ожидающих депортации.

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