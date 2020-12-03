Нью-Йорк, США, , 03:37 — REGNUM Соединённые Штаты, Великобритания и Эстония воздержались от участия в неформальной встрече Совбеза ООН, посвящённой исполнению Минских договоренностей, в связи с недоверием к изложению сути конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в распространённом 2 декабря заявлении стран, бойкотировавших встречу.

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины», — говорится документе.

Представители трёх стран утверждают, что Россия, инициировавшая встречу, выступает не посредником во внутриукраинском конфликте, а спровоцировала его и продолжает подпитывать.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бойкотировавшие эту встречу «разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что мероприятие прошло в Совбезе ООН с участием представителей Донецкой и Луганской Народных Республик. На нём стороны обсудили сложности в выполнении резолюции СБ 2202, которая одобрила Минские договоренности от 12 февраля 2015 года и закрепила необходимость строгого выполнения комплекса мер, о которых стороны договорились более пяти лет назад.

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