Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байденв качестве одного из основных претендентов в кандидаты на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассматривает Дэвида Коэна. Об этом со ссылкой на источники 2 декабря сообщает газета The New York Times.

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Напомним, что именно Коэн ранее занимался темой якобы вмешательства России в выборы в США и разработкой антироссийских санкций.

По данным источников газеты, окончательное решение по кандидатуре на пост главы ЦРУ Байден ещё не принял, но вероятность выдвижения Коэна очень велика.

«Байдену нравится Коэн, а его возможное назначение также одобрила Эврил Хейнс, выдвинутая кандидатом на должность директора Национальной разведки США», — приводится в газете мнение его ключевых советников.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам немецкого общественного и политического деятеля Дмитрия Ремпеля, окружение возможного будущего президента США Джо Байдена состоит из «ястребов», которые крайне негативно настроены в отношении России.

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