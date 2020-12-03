Пекин, , 03:27 — REGNUM Китай в очередной раз призвал Канаду освободить немедленно финансового директора компании Huawei Мэн Вэньчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление 1 декабря, комментируя незаконное по мнению Китая задержание Мэн полицией Канады два года назад.

«Мы вновь выражаем наше возмущение и резкое осуждение задержания. Канадское правительство действовало как сообщник США и не может уклониться от ответственности», — заявила Хуа.

Отметив, что правительство США дело без какого-либо юридического обоснования, Хуа заявила также, что истинным намерением является подавление китайских высокотехнологичных предприятий и подрыв научно-технического развития Китая.