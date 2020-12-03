Пекин, 3 декабря 2020, 03:27 — REGNUM Китай в очередной раз призвал Канаду освободить немедленно финансового директора компании Huawei Мэн Вэньчжоу, сообщает агентство Синьхуа.
Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин сделала соответствующее заявление 1 декабря, комментируя незаконное по мнению Китая задержание Мэн полицией Канады два года назад.
Отметив, что правительство США дело без какого-либо юридического обоснования, Хуа заявила также, что истинным намерением является подавление китайских высокотехнологичных предприятий и подрыв научно-технического развития Китая.