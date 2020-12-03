Прага, , 03:19 — REGNUM В Чехии с 3 декабря значительно ослабевают социальные ограничения, вновь введённые в республике 5 октября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Решение об этом было принято правительством 29 ноября с учётом позитивной эпидемиологической тенденции — понижения уровня угрозы до третьего из пяти возможных.

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Для граждан страны отменяется действовавший с 23:00 до 05:00 запрет на свободное передвижение. В ограниченном режиме и при условии соблюдения повышенных санитарно-эпидемиологических мер смогут начать работу предприятия общепита, торговли и услуг населению. Также власти разрешили проведение общественных мероприятий с участием до 50 человек на улице и до 10 — в помещении. Перевод сотрудников на удалённый режим работы из обязанности стал для предприятий и организаций рекомендацией.

С ограничениями (до четверти заполнения) позволено работать музеям и художественным галереям. Но кинотеатры и театры пока для зрителей остаются закрытыми.

Напомним, что в рамках первого смягчения ограничений, которое началось в Чехии 25 ноября, в выпускных классах и группах школ и университетов частично возобновились занятия.

Как сообщало ИА REGNUM, чешское правительство планирует закупить вакцину от коронавируса нового типа для 5,5 млн граждан Чехии за €75,5 млн.

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