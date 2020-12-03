Нью-Йорк, США, , 02:56 — REGNUM Международное сообщество проявило большой интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» — на площадке ООН в режиме телеконференции встретились представители более 50 стран. Об этом 2 декабря сообщил телеканал «МИР 24».

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Российскую вакцину представил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он напомнил, что первая и вторая фаза клинических испытаний препарата завершились до конца лета, а 25 августа в России стартовали пострегистрационные испытания.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит менее $10 за дозу.

В мероприятии приняли участие представители Алжира, Белоруссии, Египта, Катара, Индии, других стран, а также международных организаций — ООН, ВОЗ, Красного Креста.

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